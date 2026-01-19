Реклама

Экономика
17:48, 19 января 2026Экономика

Власти Сербии рассказали о будущих владельцах акций NIS

Минэнерго Сербии: Согласованы основные положения сделки по продаже акций NIS
Кирилл Луцюк

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Газпром» и венгерская MOL согласовали основные положения сделки о продаже акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Ее процитировало агентство «Интерфакс».

Соответствующее соглашение направят в США. Как подчеркнула министр, у Сербии получилось улучшить свои позиции, и в перспективе ее доля в NIS вырастет на пять процентов. Кроме того, к соглашению о покупке акций присоединятся партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Крайний срок для проведения переговоров по этому вопросу — 24 марта.

По словам Ханданович, MOL пообещала не закрывать нефтеперерабатывающий завод в Панчево, а поддерживать прежний уровень производства и увеличивать его в соответствии с потребностями.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» у российской стороны близки к завершению.

