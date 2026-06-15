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19:43, 15 июня 2026Ценности

Ксения Собчак в откровенном наряде посетила благотворительный вечер

Ксения Собчак в откровенном топе посетила благотворительный вечер фонда Водяновой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская ведущая Ксения Собчак в откровенном наряде посетила благотворительный вечер фонда модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» в Бодруме, Турция. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость выбрала для мероприятия черный костюм отечественного бренда Ulyana Sergeenko. Комплект состоял из макси-юбки с оборками и кроп-топа с глубоким декольте. При этом был виден красный бюстгальтер журналистки.

Известно, что событие помогала организовывать продюсер Яна Рудковская. В список гостей в том числе вошли певец Дима Билан, исполнительница Жасмин и блогер Алексей Жидковский.

В мае Ксения Собчак снялась в прозрачном наряде во время поездки в Канны.

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