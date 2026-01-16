Реклама

Экономика
15:45, 16 января 2026

Президент Сербии анонсировал скорый уход «Газпрома» из NIS

Глава Сербии Вучич анонсировал завершение переговоров о продаже «Газпромом» NIS
Платон Щукин
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Переговоры о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) у российской стороны близки к завершению. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, детали плана сделки должны проясниться в ближайшие дни. Глава республики добавил, что переговоры носят непростой характер, но выразил уверенность, что все будет в порядке.

В четверг, 15 января, министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович провела встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, после чего рассказала, что обязывающее соглашение участники переговоров могут подписать до конца недели.

В настоящее время 44,8 процента NIS принадлежит «Газпром нефти», а 11,3 процента — АО «Интеллидженс», дочерней структуре «Газпрома». Власти Сербии владеют только 29,8 процента акций компании.

Санкции США, введенные год назад, заблокируют работу компании в случае, если контроль над ней сохранится у «Газпрома». Уже более года Белград пытается уговорить российскую сторону продать актив хоть кому-то, но добиться результата не удалось. Действующая лицензия Минфина США, позволяющая продолжать работу компании, заканчивается 24 марта, так что до этого момента у NIS должен смениться собственник.

