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22:47, 13 июня 2026Россия

Российские войска нанесли удары авиабомбами по местам дислокации ВСУ под Краматорском

МО: ВС РФ нанесли удары авиабомбами по местам дислокации ВСУ под Краматорском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска нанесли удары авиабомбами по местам дислокации ВСУ под Краматорском Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены места размещения подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Рай-Александровка, 63-й отдельной механизированной бригады в районе Щурово и 60-й отдельной механизированной бригады в районе Лимана.

Атака велась фугасными авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с УМПК. Поражение было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

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