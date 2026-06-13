Овечкин раскрыл любимую команду на чемпионате мира по футболу 2026 года

Хоккеист Овечкин заявил, что будет болеть за сборную Бразилии на ЧМ по футболу

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл любимую команду на чемпионате мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Слова приводятся в Telegram-канале «Кинопоиска».

Хоккеист заявил, что будет болеть за сборную Бразилии и нападающего Неймара. Кроме того, Овечкин признался, что ему нравится сборная Испании.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к футболистам сборной страны и главному тренеру команды Карло Анчелотти перед стартом на чемпионате мира 2026 года. Политик отметил, что пришло время играть с душой, желанием и самоотдачей.

Чемпионат мира по футболу-2026 в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Бразильцы сыграют в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Первым матчем на турнире для бразильцев станет игра с Марокко. Она пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня.