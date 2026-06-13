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22:45, 13 июня 2026Спорт

Овечкин раскрыл любимую команду на чемпионате мира по футболу 2026 года

Хоккеист Овечкин заявил, что будет болеть за сборную Бразилии на ЧМ по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл любимую команду на чемпионате мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Слова приводятся в Telegram-канале «Кинопоиска».

Хоккеист заявил, что будет болеть за сборную Бразилии и нападающего Неймара. Кроме того, Овечкин признался, что ему нравится сборная Испании.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к футболистам сборной страны и главному тренеру команды Карло Анчелотти перед стартом на чемпионате мира 2026 года. Политик отметил, что пришло время играть с душой, желанием и самоотдачей.

Чемпионат мира по футболу-2026 в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Бразильцы сыграют в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Первым матчем на турнире для бразильцев станет игра с Марокко. Она пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня.

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