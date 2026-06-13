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16:45, 13 июня 2026Спорт

Президент Бразилии обратился к игрокам сборной и Анчелотти перед стартом команды на ЧМ

Президент Бразилии обратился к игрокам сборной и Анчелотти перед стартом на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к футболистам сборной страны и главному тренеру команды Карло Анчелотти перед стартом на чемпионате мира 2026 года.

Политик отметил, что пришло время играть с душой, желанием и самоотдачей. «Хочу пожелать удачи каждому игроку. Вы носите на себе майку целой страны. Я и миллионы бразильцев болеем за вас», — заявил президент Бразилии.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Бразильцы сыграют в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Первый матчем на турнире для бразильцев станет игра с Марокко. Она пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня.

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