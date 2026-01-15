Власти Сербии рассказали о будущем NIS

Минэнерго Сербии: Переговоры о будущем NIS завершатся до конца недели

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала о том, как в настоящее время решается судьба компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, в ходе недавней встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсуждались переговоры, которые ведут власти Сербии, венгерский концерн MOL и российские владельцы доли в компании NIS. Джедович-Ханданович подчеркнула, что поставлена цель закончить эти переговоры к концу недели и надо подписать обязывающее соглашение.

Ранее глава сербского Минэнерго заявила, что нефтеперерабатывающий завод компании NIS в Панчево возобновит переработку нефти. Это произойдет благодаря возобновлению поставок по Адриатическому нефтепроводу. К 16 января предприятие снова начнет работать, получив первые 85 тысяч тонн нефти. После этого сербы получат еще 35-45 тысяч тонн нефти.

В конце декабря 2025 года власти США разрешили руководству сербской нефтяной компании NIS вести переговоры о продаже российской доли. После ужесточения антироссийских санкций NIS фактически обязали избавиться от российского влияния.