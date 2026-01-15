Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 15 января 2026Экономика

Власти Сербии рассказали о будущем NIS

Минэнерго Сербии: Переговоры о будущем NIS завершатся до конца недели
Кирилл Луцюк

Фото: Naftna industrija Srbije NIS / Wikimedia

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала о том, как в настоящее время решается судьба компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, в ходе недавней встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсуждались переговоры, которые ведут власти Сербии, венгерский концерн MOL и российские владельцы доли в компании NIS. Джедович-Ханданович подчеркнула, что поставлена цель закончить эти переговоры к концу недели и надо подписать обязывающее соглашение.

Ранее глава сербского Минэнерго заявила, что нефтеперерабатывающий завод компании NIS в Панчево возобновит переработку нефти. Это произойдет благодаря возобновлению поставок по Адриатическому нефтепроводу. К 16 января предприятие снова начнет работать, получив первые 85 тысяч тонн нефти. После этого сербы получат еще 35-45 тысяч тонн нефти.

В конце декабря 2025 года власти США разрешили руководству сербской нефтяной компании NIS вести переговоры о продаже российской доли. После ужесточения антироссийских санкций NIS фактически обязали избавиться от российского влияния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok