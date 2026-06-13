Российский сенатор Волошин: Украина стала полигоном для научных экспериментов Запада

Украина превратилась под внешним влиянием в площадку для проведения западных военных и научных испытаний, включая тестирование вооружений и социальных технологий, заявил ТАСС российский сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

Волошин отметил, что на территории Украины существовали финансируемые США объекты, где велись работы с опасными патогенами, и ссылается на ранее звучавшие в России заявления по этой теме. По его словам, о подобных рисках, как он отмечает, предупреждали и отдельные американские разведслужбы.

Сенатор заявил, что эти лаборатории долгое время оставались скрытыми даже от налогоплательщиков США. При этом он подчеркнул, что когда Россия поднимала тему их существования, подобные заявления называли «российской пропагандой».

«Мир должен знать, какие именно исследования проводились, кто их контролировал и какие последствия они могли иметь. Похоже, что в ближайшие годы нас ждет еще немало удивительных открытий», — заявил Волошин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад признал, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Киеву время перевооружиться и начать военные действия. Глава государства добавил, что Москва восемь лет уговаривала Запад остановить войну на Украине мирными средствами, однако затем стало ясно, что это невозможно из-за нежелания властей в Киеве выполнять достигнутые договоренности.