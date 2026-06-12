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17:24, 12 июня 2026Мир

Путин рассказал об одном признании Запада по Украине

Путин: Запад признал, что Минские соглашения были нужны для перевооружения Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Запад признал, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Киеву время перевооружиться и начать военные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия», — сказал он.

Глава государства добавил, что Москва 8 лет уговаривала Запад остановить войну на Украине мирными средствами, однако затем стало ясно, что это невозможно из-за нежелания властей в Киеве выполнять достигнутые договоренности. В результате России пришлось защищать людей, проживающих на Донбассе, другими средствами.

Ранее Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции всем российским обществом становится их духовной опорой. Российский лидер отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.

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