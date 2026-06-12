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13:18, 12 июня 2026Россия

Путин рассказал о духовной опоре участников СВО

Путин: Поддержка участников СВО всем российским обществом становится их духовной опорой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) всем российским обществом становится их духовной опорой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.

«Для участников специальной военной операции — это надежная духовная опора, так же как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», — добавил глава государства.

Ранее Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России. Он также пожелал патриарху успехов и крепкого здоровья.

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