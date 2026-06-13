В Северном море потерял ход пассажирский паром

NDR: В Северном море из-за отказа двигателя потерял ход паром с 69 пассажирами на борту

Пассажирский паром, на борту которого находились 69 человек, потерял управление в Северном море неподалеку от немецкого острова Гельголанд после отказа двигателя. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.

«У парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек», — говорится в сообщении.

Из-за технической неисправности 68-метровый паром около двух часов дрейфовал в море во время сильного шторма. Сначала к нему подошел спасательный крейсер Hermann Marwede, который начал направлять судно к берегу. Позже спасательную операцию продолжил более мощный буксир Nordic, а затем к нему присоединилось судно Wulf.

По информации полиции, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет, однако одной женщине, возможно, потребовалась медицинская помощь.

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