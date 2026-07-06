Мерц удивился «нормальности» Трампа

WSJ: Мерц с удивлением обнаружил, что Трамп «нормальный»

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом был удивлен неформальной манерой общения президента США Дональда Трампа и его «нормальности». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Мерц с удивлением обнаружил, что Трамп "нормальный", как позже сообщил один из чиновников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время встречи в Белом доме Трамп активно задавал вопросы, внимательно слушал собеседника и демонстрировал готовность воспринимать новую информацию. При этом сообщается, что часть европейской делегации была удивлена его знаниями по отдельным международным темам, тогда как по другим вопросам, включая ситуацию вокруг Украины, он проявлял неосведомленность.

Во время беседы Трамп провел канцлера Германии в небольшой кабинет. Как заявил американский лидер, это была так называемая «комната Левински», которую он заполнил атрибутикой движения MAGA, включая красные кепки и коробки с обувью Florsheim.

Ранее сообщалось, что дипломаты и чиновники Европейского союза почувствовали облегчение после встречи с Трампом на саммите «Большой семерки» (G7).