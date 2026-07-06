Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 6 июля 2026Мир

Мерц удивился «нормальности» Трампа

WSJ: Мерц с удивлением обнаружил, что Трамп «нормальный»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом был удивлен неформальной манерой общения президента США Дональда Трампа и его «нормальности». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Мерц с удивлением обнаружил, что Трамп "нормальный", как позже сообщил один из чиновников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время встречи в Белом доме Трамп активно задавал вопросы, внимательно слушал собеседника и демонстрировал готовность воспринимать новую информацию. При этом сообщается, что часть европейской делегации была удивлена его знаниями по отдельным международным темам, тогда как по другим вопросам, включая ситуацию вокруг Украины, он проявлял неосведомленность.

Во время беседы Трамп провел канцлера Германии в небольшой кабинет. Как заявил американский лидер, это была так называемая «комната Левински», которую он заполнил атрибутикой движения MAGA, включая красные кепки и коробки с обувью Florsheim.

Ранее сообщалось, что дипломаты и чиновники Европейского союза почувствовали облегчение после встречи с Трампом на саммите «Большой семерки» (G7).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

    Перечислены тайные функции Windows

    Глава российского региона призвал чиновников экономить бензин

    Сербия сделала заявление о введении санкций против России

    Россия ударила по производящим дроны для ВСУ предприятиям в Киеве

    Страна НАТО рекордно нарастила поставки лакомства в Россию

    В России импортозаместили могучие двигатели для Aurus

    Визажист заключил в рабство в отеле Индии двух актрис и принудил их к проституции

    Врачи предупредили об указывающих на серьезные болезни изменениях стоп

    17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok