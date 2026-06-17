Европейские дипломаты и чиновники почувствовали облегчение после саммита с Трампом

Politico: Дипломаты ЕС почувствовали облегчение после встречи с Трампом на саммите G7

Дипломаты и чиновники Европейского союза (ЕС) почувствовали облегчение после встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По словам двух источников издания, после первого полноценного дня переговоров в рамках саммита они неожиданно оптимистично оценили свои отношения с Белым домом и стали чуть меньше беспокоиться о том, что критически важный саммит НАТО в Турции в следующем месяце может пойти не по плану.

«Дискуссии, которые мы вели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в неформальной обстановке, — вселяют в меня определенный оптимизм», — сказал журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Хотя европейские дипломаты предостерегли от излишнего оптимизма, напомнив, что Трамп уже менял свою позицию после проукраинских заявлений, они также согласились с оценкой, данной немецким политиком.

Ранее Мерц заявил, что на консультациях в рамках саммита G7 участники встречи обсудили конфликт на Украине. По его словам, сейчас «впервые открывается шанс на мир». Он уточнил, что дискуссии, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, внушают ему определенный оптимизм.

