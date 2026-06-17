«Первый реальный шанс на мир». Мерц высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине

Мерц после консультаций G7 заявил о появлении первого реального шанса на мир на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Мерц рассказал об оптимизме по Украине

Мерц заявил, что на консультациях в рамках саммита Группы семи (G7) участники встречи обсудили конфликт на Украине. По его словам, сейчас «впервые открывается шанс на мир».

Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику. Впервые открывается шанс на мир Фридрих Мерц канцлер ФРГ

На полях саммита в городе Эвиан-ле-Бен во Франции Мерц добавил, что партнеры по G7 хотели бы вместе использовать этот шанс. Он уточнил, что дискуссии, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, внушают ему «определенный оптимизм».

В Германии выразили готовность к диалогу с Россией

Мерц также прокомментировал отношения с Россией и заявил о готовности Берлина к возобновлению диалога с Москвой. «Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — сказал он.

При этом немецкий канцлер заявил о планах продолжить оказывать поддержку Украине и усилить давление на Россию. По его словам, переговорщики достигли полного согласия по этому вопросу. Он также указал, что переговоры по урегулированию конфликта «должны начинаться с правильной отправной точки».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. «Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления», — сказал он.

Переговорщика от Европы пока не нашли

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с европейскими странами, если кто-либо в Евросоюзе сочтет это целесообразным. По его словам, переговорщиком от Европы должен стать человек, которому можно доверять.

До этого сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложит президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика по Украине. В частности, Мелони заявила о «необходимости определить авторитетную фигуру, наделенную доверием и мандатом всех государств-членов».

Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем Владимир Путин президент России

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара рассчитывает вернуть Москву и Киев за стол переговоров.