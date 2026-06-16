Трамп допустил возобновление санкций против российской нефти

Трамп допустил возвращение США к санкциям против российской нефти на фоне снижения цен

Президент США Дональд Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. Заявление об этом глава Соединенных Штатов сделал в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы в ситуации, когда можем позволить отменить послабления», — поделился Трамп, уточнив, что такие шаги могут быть предприняты «на каком-то этапе». «Вскоре мы сможем это сделать», — сказал он, сославшись на изменение конъюнктуры нефтяного рынка, с которой и были связаны решения относительно углеводородов из РФ.

Нефть значительно дешевеет на фоне заявлений о том, что Белый дом достиг с Тегераном договоренностей об открытии поставок через Ормузский пролив. Стоимость барреля марки Brent 16 июня упала до многомесячных минимумов, находясь ниже 80 долларов.

Решение Минфина США о продлении срока действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем, как сообщалось ранее, действует до 17 июня.