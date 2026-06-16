Цены на нефть упали до минимума за три месяца

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 10 марта

На фоне объявлений Ирана и США о скором заключении мирного соглашения и открытии Ормузского пролива мировые цены на нефть падают до трехмесячного минимума. Стоимость сорта Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 82 долларов за баррель, на минимуме почти достигнув 81 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сорта WTI опускалась до 78,5 доллара за баррель — это минимум с 5 марта. С начала недели нефть уже подешевела на пять долларов за баррель.

Ранее крупные американские банки Morgan Stanley и Goldman Sachs резко понизили прогнозы мировых цен на нефть в 2026 году. По их нынешним оценкам, средняя стоимость Brent на бирже составит 80 долларов за баррель, а не 90 долларов, как ранее. В Goldman Sachs считают, что полностью экспорт сырья с Ближнего Востока восстановится к концу июля.

Между тем главный рыночный стратег JPMorgan Asset Management Карен Уорд ожидает, что в ближайшие несколько недель биржевая цена Brent упадет до 70 долларов за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, а Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, 19 июня.