Крупнейшие банки США резко понизили прогноз мировых цен на нефть

Morgan Stanley и Goldman Sachs понизили прогноз цены Brent до $80 к концу года

Аналитики крупнейших американских финансовых организаций — Morgan Stanley и Goldman Sachs — резко понизили свой прогноз мировых цен на нефть в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Ближе к концу года средняя стоимость Brent на бирже, согласно ожиданиям финансистов, составит 80 долларов за баррель. Предыдущий прогноз подразумевал показатель на уровне 90 долларов. Таким образом, оценку понизили на 10 долларов.

Более стремительному падению котировок поспособствует открытие Ормузского пролива и приток дополнительных партий ближневосточной нефти на глобальный энергорынок. На ситуацию также повлияет постепенное восстановление добычи в странах Персидского залива, пояснили эксперты.

В Goldman Sachs спрогнозировали полноценное возвращение экспорта сырья с Ближнего Востока к концу июля. Этот фактор приведет к более стремительному падению сырьевых котировок, ожидают аналитики. Что касается добычи нефти в регионе, то она, согласно оценке экспертов, вернется к довоенному уровню в начале следующего года.

Ранее резкое падение цен на нефть спрогнозировала главный рыночный стратег JPMorgan Asset Management Карен Уорд. Согласно ее ожиданиям, сырьевые котировки снизятся до 70 долларов за баррель уже в ближайшие несколько недель. Дополнительные потоки ближневосточного сырья, пояснила аналитик, поспособствуют снижению дефицита сырья на глобальном энергорынке, что окажет давление на биржевые котировки.