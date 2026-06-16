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22:10, 16 июня 2026Мир

Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

Мерц на саммите G7 сообщил о появлении первого реального шанса на мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о появлении «первого реального шанса» на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, участники саммита «Большой семерки» (G7) обсудили украинский кризис. «Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации», — сообщил он.

При этом Мерц заявил о планах и дальше помогать Киеву и усилить давление на Москву.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что попытки Мерца ускорить вступление Украины в ЕС противоречат интересам Берлина.

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