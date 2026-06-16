Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

Мерц на саммите G7 сообщил о появлении первого реального шанса на мир на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о появлении «первого реального шанса» на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, участники саммита «Большой семерки» (G7) обсудили украинский кризис. «Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации», — сообщил он.

При этом Мерц заявил о планах и дальше помогать Киеву и усилить давление на Москву.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что попытки Мерца ускорить вступление Украины в ЕС противоречат интересам Берлина.