Фронмайер: Попытки Мерца ускорить вступление Украины в ЕС противоречат интересам Берлина

Попытки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить вступление Украины в Европейский союз (ЕС) противоречат интересам Берлина. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в социальной сети X.

«Мерц явно действует против интересов Германии. Германия ничего не выиграет от этого вступления, кроме бесконечных расходов», — говорится в публикации.

15 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале первого этапа переговоров о членстве Украины в ЕС. Она подчеркнула, что Киев добился значительного прогресса в реформах.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что украинская сторона заверила государства — члены ЕС, что выполнит критерии членства «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления».