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20:33, 15 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС начал первый этап переговоров о членстве Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал первый этап переговоров о членстве Украины в объединении. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Эвиане, заявление опубликовано на сайте ЕК.

«Мы укрепляем позиции Украины в Европе. Сегодня мы открыли первый этап переговоров о вступлении в ЕС. Это огромный шаг вперед. Украина добилась значительного прогресса в реформах. Она выполнила свои обещания, поэтому теперь и мы должны выполнить их», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине потребуются годы для присоединения к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что у Варшавы одни лишь технические переговоры заняли семь лет.

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