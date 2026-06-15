Фон дер Ляйен объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС начал первый этап переговоров о членстве Украины

Европейский союз (ЕС) начал первый этап переговоров о членстве Украины в объединении. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Эвиане, заявление опубликовано на сайте ЕК.

«Мы укрепляем позиции Украины в Европе. Сегодня мы открыли первый этап переговоров о вступлении в ЕС. Это огромный шаг вперед. Украина добилась значительного прогресса в реформах. Она выполнила свои обещания, поэтому теперь и мы должны выполнить их», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украине потребуются годы для присоединения к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что у Варшавы одни лишь технические переговоры заняли семь лет.