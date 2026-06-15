Украине предрекли многолетний путь в ЕС

Глава МИД Польши Сикорский: Киеву потребуются годы для присоединения к ЕС

Украине потребуются годы для присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова», — указал глава польского МИД.

Очередное обострение в отношениях между Польшей и Украиной произошло из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.