Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 15 июня 2026Мир

Украине предрекли многолетний путь в ЕС

Глава МИД Польши Сикорский: Киеву потребуются годы для присоединения к ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украине потребуются годы для присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова», — указал глава польского МИД.

Очередное обострение в отношениях между Польшей и Украиной произошло из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Москвичей предупредили об опасности

    В Ростовской области в продаже появилась необычная Lada Priora

    Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok