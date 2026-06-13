Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 13 июня 2026Мир

Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

Мелони предложит президента Финляндии Стубба в качестве переговорщика по Украине с Россией
Андрей Шеньшаков

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложит президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика по Украине. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, Мелони заявила о «необходимости определить авторитетную фигуру, наделенную доверием и мандатом всех государств-членов». Среди основных кандидатов на роль переговорщика называются фигуры Стубба и президента Европейского совета Антонио Кошты.

Также журналисты отмечают, что в пользу варианта с привлечением финского лидера говорит тот факт, что он близок как президенту США Трампу, так и Сергею Лаврову, с которым имел дружеские отношения вплоть до 2022 года. Стубб «хорошо знаком» с московскими реалиями.

Ранее президент Финляндии призвал возобновить диалог с Россией. По его словам, рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам — как в общеевропейском формате, так и в двустороннем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе СВО

    Женатый мужчина завел трех любовниц и выманил у них 90 миллионов рублей

    ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Сумах

    Половину украинских штурмовиков захотели набрать из наемников-иностранцев

    Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

    ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС

    13 человек пострадали в ДТП под Москвой

    В МИД высказались о ядерном оружии России в Белоруссии

    Подростки убили 15-летнюю девочку в российском регионе

    Страна НАТО дважды поднимала в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok