Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

Мелони предложит президента Финляндии Стубба в качестве переговорщика по Украине с Россией

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложит президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика по Украине. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации источника, Мелони заявила о «необходимости определить авторитетную фигуру, наделенную доверием и мандатом всех государств-членов». Среди основных кандидатов на роль переговорщика называются фигуры Стубба и президента Европейского совета Антонио Кошты.

Также журналисты отмечают, что в пользу варианта с привлечением финского лидера говорит тот факт, что он близок как президенту США Трампу, так и Сергею Лаврову, с которым имел дружеские отношения вплоть до 2022 года. Стубб «хорошо знаком» с московскими реалиями.

Ранее президент Финляндии призвал возобновить диалог с Россией. По его словам, рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам — как в общеевропейском формате, так и в двустороннем.