Пашинян отправился в Россию впервые после выборов для переговоров с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию впервые после прошедших 7 июня в республике парламентских выборов для переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Премьер-министр Никол Пашинян уезжает в Российскую Федерацию с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Правительство Армении подтвердило участие Пашиняна в пленарном заседании XVI международной промышленной выставки «Иннопром» — «Индустрия 360: производство без границ» в Екатеринбурге, в котором будет участвовать и Мишустин. Также премьеры проведут отдельную двустороннюю встречу.

1 июля Мишустин и Пашинян провели первый после выборов телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

5 июля пресс-служба правительства России сообщила о предстоящем визите Пашиняна в Екатеринбург.