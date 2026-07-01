Пашинян и Мишустин впервые поговорили после выборов в Армении

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил с армянским коллегой Николом Пашиняном по телефону впервые после парламентских выборов в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Разговор состоялся по инициативе Еревана.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, где большинство получила действующая партия власти «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. Россия официально не поздравляла главу Армянского кабмина с победой на выборах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в беспрецедентном вмешательстве в армянское голосование.