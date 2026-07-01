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Бывший СССР
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13:39, 1 июля 2026Бывший СССР

Пашинян и Мишустин впервые поговорили после выборов в Армении

Мишустин и Пашинян провели первый после выборов телефонный разговор
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил с армянским коллегой Николом Пашиняном по телефону впервые после парламентских выборов в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Разговор состоялся по инициативе Еревана.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, где большинство получила действующая партия власти «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. Россия официально не поздравляла главу Армянского кабмина с победой на выборах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в беспрецедентном вмешательстве в армянское голосование.

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