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11:52, 28 июня 2026Россия

Медведев заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Армении

Медведев обвинил Запад в беспрецедентном вмешательстве в выборы в Армении
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Зампред Совбеза России обвинил Запад в беспрецедентном вмешательстве в выборы в Армении. Заявление политика приводит РИА Новости.

Как пишет агентство, такую реакцию у Медведева вызвало обращение прокуратуры Армении в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Зампред Совбеза России назвал это новым витком репрессий против местной оппозиции.

По словам Медведева, все это происходит при молчаливом согласии Запада. «В духе своих излюбленных неоколониальных практик они буквально поставили госаппарат Армении на ручное управление», — заявил он.

Ранее Медведев выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу. Российский политик считает, что глава армянского кабмина не оценил примеры братской помощи и поддержки от Москвы.

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