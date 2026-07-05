Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

Правительство России анонсировало переговоры Мишустина и Пашиняна 6 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Россию впервые после прошедших 7 июня в республике парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба правительства России на своем официальном сайте.

Как сообщается, Пашинян примет участие в пленарном заседании XVI международной промышленной выставки «Иннопром» — «Индустрия 360: производство без границ» в Екатеринбурге. Также российское правительство анонсировало переговоры премьер-министра Михаила Мишустина с армянским премьером.

1 июля Мишустин и Пашинян провели первый после выборов телефонный разговор. Как сообщается, беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Ранее премьер Армении высказался об отношениях с Россией и сближении с Европейским союзом. Политик подчеркнул, что Ереван не игнорирует интересы международных партнеров.