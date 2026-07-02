Пашинян высказался об отношениях с Россией и сближении с ЕС

Пашинян: Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией

Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Ереван не игнорирует интересы международных партнеров, но в то же время руководствуется собственными интересами», — сказано в материале.

Премьер отметил, что Армения не прекратит сближение с Европейским союзом (ЕС).

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Одновременное нахождение постсоветской страны в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно, предупреждали в Кремле, призывая власти Армении определиться с выбором.

