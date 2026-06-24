В Кремле высказались по поводу рвения Армении в Европу

Песков назвал ЕАЭС самым выгодным для Армении объединением

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет для Армении наибольшую выгоду ввиду тесных торговых связей со странами блока и большого объема инвестиций со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Прайм».

Выгода от членства в ЕАЭС, отметил он, перевешивает для Армении пользу от углубления евроинтеграции и потенциального вступления в Евросоюз (ЕС). Пребывание в первом блоке, пояснил Песков, ускоряет темпы роста ВВП постсоветской республики. «По всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Он выразил надежду, что власти Армении тщательно проанализируют ситуацию перед окончательным выбором. «Мы будем вести наши отношения с Арменией. У нас много общих дел», — резюмировал Песков.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Одновременное нахождение постсоветской страны в ЕАЭС и ЕС невозможно, предупреждали в Кремле, призывая власти Армении определиться с выбором. Президент России Владимир Путин оценил возможные потери постсоветской республики в случае выхода из ЕАЭС в 14 процентов ВВП.

