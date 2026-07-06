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08:32, 6 июля 2026Мир

Раскрыта необычная оценка администрации Трампа в Европе

WSJ: В Европе назвали Трампа неуравновешенным человеком
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Европейские чиновники и представители разведывательных служб дали необычные характеристики работе второй администрации президента США Дональда Трампа, указав американского лидера как «неуравновешенного человека». Также нынешнюю политическую атмосферу в Вашингтоне с историческими и литературными сюжетами о борьбе за власть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что британская разведка MI6, по данным агентства, охарактеризовала политическую атмосферу при Трампе как сочетание произведений «Суровое испытание» о процессах над салемскими ведьмами и «Волчий зал», посвященного двору английского короля Генриха VIII.

При этом британская разведка рекомендовала своим сотрудникам избегать обсуждения личности американского президента с коллегами из ЦРУ.

В свою очередь, один из высокопоставленных представителей стран Южной Европы заявил, что союзники Вашингтона имеют дело не с администрацией, а с «одним-единственным неуравновешенным человеком».

Ранее стало известно, что США игнорировали просьбы европейских партнеров осуждать действия России ради сохранения мирных переговоров.

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