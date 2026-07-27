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08:33, 27 июля 2026 (обновлено: 08:34, 27 июля 2026)Экономика

Неуверенность Банка России в дальнейшем снижении ключевой ставки объяснили

Аналитики MMI указали на неуверенность Центробанка в дальнейшем снижении ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отказ от направленного сигнала по итогам пятничного решения Банка России по ключевой ставке говорит о неуверенности самого регулятора в возможности избежать ее повышения до конца года, хотя обновленный базовый прогноз его и не предполагает, пишут аналитики Telegram-канала MMI.

Указанный уровень среднегодовой ставки в 14,5 процента соответствует трем снижениям на 0,25 процентных пункта до итоговых 13,25 процента, а 14,6 процента — ее сохранение на уровне 14 процентов, объяснили они, отмечая, что ситуация может и отклониться от базового сценария в случае, например, более продолжительного выбытия производственных мощностей, а также «ухода» структурного первичного дефицита бюджета «сильно выше» прогнозируемых двух процентов ВВП.

По словам авторов комментария, решение продолжить цикл снижения ставки на фоне ускорения роста цен и взлета инфляционных ожиданий стало даже большим сюрпризом, чем отказ от ее повышения в декабре 2024 года. Логику принятого решения связывают с тем, что «нынешний всплеск инфляции и инфляционных ожиданий вызван действием разовых факторов, и потому должен скоро сойти на нет». Аналитики подчеркивают, что «у самого ЦБ уверенности в этом нет, ибо в противном случае был бы сохранен умеренно-мягкий сигнал», а раз регулятор «допускает повышение ставки, то значит сомневается в возможности движения по траектории базового прогноза».

Комментируя решение снизить ключевую ставку до 14 процентов, несмотря на рост инфляции и инфляционных ожиданий, в ЦБ 24 июля заявили, что оценка показателей устойчивой инфляции в России остается в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год. Также из заявления по поводу ставки убрали указание на ее возможное дальнейшее снижение, заменив более обтекаемой формулировкой о том, что последующие решения будут приниматься в зависимости от ряда перечисленных факторов.

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