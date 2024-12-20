Сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 21 процента назвали сюрпризом

Экономист Донец назвала сюрпризом сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21 %

Решение Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых является сюрпризом, поскольку «в котировках была заложена 23-я» (повышение до 23 процентов — примечание «Ленты.ру»). Таким образом заявление регулятора прокомментировала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Ставка в 21 процент остается с нами дальше — это сюрприз!» — сказала она, предположив, что «видимо, произошел большой разворот в кредите и экономике».

Ранее в самом Центробанке объяснили свое неожиданное решение более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ключевой ставки на два процентных пункта, ужесточением денежно-кредитных условий.

В регуляторе также пообещали оценить целесообразность роста ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, которая, как считают в ЦБ, в силу ряда факторов сохранится в течение некоторого времени на нынешних повышенных уровнях.