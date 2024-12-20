Центробанк предупредил о возможности нового роста ключевой ставки

Центробанк дал сигнал по поводу возможности роста ключевой ставки 14 февраля

После сохранения ключевой ставки на уровне 21 процента, что стало неожиданностью для большинства экспертов, Банк России на заседании совета директоров 14 февраля 2025 года оценит целесообразность роста ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания, прошедшего 20 декабря.

В регуляторе указали, что на решение повлияет динамика кредитования и инфляция. При этом, по оценке Банка России, с одной стороны, «в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться», но, с другой, «на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных».

Текущее состояние экономики, отмечают в ЦБ, характеризует ускорение базовой инфляции на четверть — с 7,6 процента в третьем квартале до 10,9 процента в октябре-ноябре, рекордный минимум безработицы, повышение инфляционных ожиданий до максимума за год и ослабление рубля.

На прошлых заседаниях те же обстоятельства приводились в качестве аргументов для ужесточения денежно-кредитной политики. Однако на этот раз к ним добавились значительный рост процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждение кредитной активности. По мнению ЦБ, эти факторы должны поспособствовать остановке роста цен.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение ставки до 23 процентов годовых, хотя некоторые из них говорили о росте до 25 процентов. Схожая картина наблюдалась перед июньским заседанием ЦБ, когда эксперты на фоне ускорения инфляции считали неизбежным рост ставки, но регулятор неожиданно сохранил ее на уровне 16 процентов.

Как стало известно Bloomberg, в последнее время с критикой в адрес Центробанка к президенту страны Владимиру Путину обращались многие влиятельные бизнесмены и представители элиты. Они указывали на сложность обслуживания кредитов в таких условиях и угрозу многочисленных проблем у предприятий.