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10:28, 20 декабря 2024Экономика

На Западе обратили внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Bloomberg: российский бизнес и чиновники жалуются Путину на ключевую ставку ЦБ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Беспрецедентное повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к ведомству Эльвиры Набиуллиной, представители политической и деловой элиты регулярно жалуются на нее президенту Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Конфликт обострился накануне последнего в этом году заседания совета директоров регулятора, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидают, что ее поднимут на два процентных пункта, до 23 процентов годовых, но некоторые аналитики не исключают роста до 24 или даже 25 процентов из-за ускорения инфляции.

При этом, говорится в материале, пока не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин по-прежнему считает, что руководство Центробанка принимает необходимые для поддержки экономики решения.

Накануне, во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, президент выразил надежду, что регулятор примет взвешенное решение с учетом текущих требований, но не уточнил, каким оно могло бы быть. По словам Путина, Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, потому что ставка устанавливается по итогам обсуждения.

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Профессор НИУ ВШЭ, бывший глава Набсовета Московской биржи Олег Вьюгин предположил, что Набиуллина стала удобной мишенью для критики, потому что говорить о других причинах никто не осмеливается. «Все понимают причину сложившейся ситуации. Но они также понимают, что есть политические задачи, которые важнее, чем ставка ЦБ», — указал он.

Ранее лидер партии «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов усомнился в адекватности Набиуллиной, назвав текущую политику ЦБ вредительством. По его мнению, высокая ставка гробит экономику и не дает поднимать ВВП. Такими же словами действия главы регулятора описывают депутаты от Коммунистической партии.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом месяце указывал, что верит в мудрость и профессионализм Набиуллиной и надеется, что рост инфляции удастся остановить, после чего можно будет снижать ставку.

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