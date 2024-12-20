На Западе обратили внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Bloomberg: российский бизнес и чиновники жалуются Путину на ключевую ставку ЦБ

Беспрецедентное повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к ведомству Эльвиры Набиуллиной, представители политической и деловой элиты регулярно жалуются на нее президенту Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Конфликт обострился накануне последнего в этом году заседания совета директоров регулятора, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидают, что ее поднимут на два процентных пункта, до 23 процентов годовых, но некоторые аналитики не исключают роста до 24 или даже 25 процентов из-за ускорения инфляции.

При этом, говорится в материале, пока не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин по-прежнему считает, что руководство Центробанка принимает необходимые для поддержки экономики решения.

Накануне, во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, президент выразил надежду, что регулятор примет взвешенное решение с учетом текущих требований, но не уточнил, каким оно могло бы быть. По словам Путина, Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, потому что ставка устанавливается по итогам обсуждения.

Профессор НИУ ВШЭ, бывший глава Набсовета Московской биржи Олег Вьюгин предположил, что Набиуллина стала удобной мишенью для критики, потому что говорить о других причинах никто не осмеливается. «Все понимают причину сложившейся ситуации. Но они также понимают, что есть политические задачи, которые важнее, чем ставка ЦБ», — указал он.

Ранее лидер партии «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов усомнился в адекватности Набиуллиной, назвав текущую политику ЦБ вредительством. По его мнению, высокая ставка гробит экономику и не дает поднимать ВВП. Такими же словами действия главы регулятора описывают депутаты от Коммунистической партии.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом месяце указывал, что верит в мудрость и профессионализм Набиуллиной и надеется, что рост инфляции удастся остановить, после чего можно будет снижать ставку.