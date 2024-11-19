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20:36, 19 ноября 2024Экономика

Володин признал профессионализм и мудрость Набиуллиной

Спикер ГД Володин предложил Набиуллиной помощь в борьбе с инфляцией в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Государственная Дума ожидает от Центробанка снижения ключевой ставки после того, как регулятору и правительству удастся остановить рост инфляции. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Комментируя выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пленарной сессии Госдумы, политик подчеркнул, что увидел план работы, услышал о намерениях по ставке в следующем году и теперь изменил свое мнение по поводу ситуации.

«Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось», — подчеркнул он, добавив, что Госдума всегда готова помочь в борьбе с ростом цен и смягчением денежно-кредитной политики.

В то же время Володин обратился к правительству и министрам с просьбой сделать все возможное, чтобы остановить инфляцию. «В этом наш долг перед гражданами нашей страны. Президент именно так задачи ставит», — заключил спикер Госдумы.

Ранее во время выступления Набиуллина объяснила депутатам, что если бы ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5 процента, как летом прошлого года, инфляция в 2024 году могла бы превысить 30 процентов.

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