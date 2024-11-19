Набиуллина рассказала об угрозе инфляции на уровне 30 процентов

Глава ЦБ Набиуллина заявила о возможной инфляции в 20-30 % при ставке 7,5 %

Многократное повышение ключевой ставки Центробанка за последние полтора года стало вынужденной мерой для борьбы с инфляцией. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, если бы ставка сохранилась на уровне 7,5 процента, то стране реально бы угрожала инфляция в районе 20-30 процентов, а не менее десяти процентов, как сейчас.

По данным Росстата, рост цен в России по итогам октября в годовом выражении замедлился до 8,54 процента (8,63 процента в сентябре). В обновленном прогнозе ЦБ ожидает инфляцию в этом году на уровне 8–8,5 процента.

Также во время выступления Набиуллина указала, что в следующем году инфляция пойдет на спад, если не случится каких-либо внешних шоков, а когда картина станет очевидной, начнется снижение ключевой ставки.

Ранее представители регулятора и сама председатель ЦБ неоднократно опровергали представления о том, что в высокой инфляции нет ничего страшного, а экономика может развиваться в ее условиях. В качестве одной из причин указывалось, что инфляция бьет по самым незащищенным слоям населения, а чем она выше, тем взять ее под контроль сложнее.