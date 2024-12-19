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15:35, 19 декабря 2024Экономика

Путин выразил надежду на «взвешенное решение» ЦБ по ключевой ставке

Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка
Вячеслав Агапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, наверное, и сама не знает, каким будет решение совета директоров по ключевой ставке в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, председатель банка России не делала ему прогнозов по следующему решению о ключевой ставке. Однако он выразил надежду, что решение регулятора по денежно-кредитной политике будет взвешенным и соответствовать текущим экономическим условиям.

В рамках прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин заявил, что ситуация с экономикой России в целом обстоит нормально — она развивается, несмотря ни на что. Уровень инфляции остается тревожным сигналом, но правительство и ЦБ уже поставили задачу снизить темпы роста инфляции.

«Есть и недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Банк России начал это делать летом. Но эксперты полагают, что это следовало делать раньше. Их много», — признал Путин.

Совет директоров ЦБ проведет очередное заседание 20 декабря. В настоящее время ключевая ставка достигла уровня в 21 процент, и ряд аналитиков предполагает, что регулятор может поднять ее до 23 или даже 25 процентов.

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