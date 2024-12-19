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00:03, 19 декабря 2024Экономика

Руководство Центробанка соберется на очередное заседание по ключевой ставке

ЦБ в пятницу может поднять ключевую ставку до 23 процентов годовых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Совет директоров российского Центробанка в пятницу, 20 декабря, соберется на очередное заседание, где будет решаться вопрос о ключевой ставке. Об этом говорится на сайте регулятора. Большинство аналитиков склоняются к тому, что скорее всего ставка будет повышена до нового рекорда.

Сейчас она составляет 21 процент. Эксперты полагают, что ставку поднимут до 23 процентов.

В частности, такого мнения придерживается экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Рынок ждет 23 процента, я тоже [прогнозирую повышение] до 23. Мое мнение, что может быть и 21, и 22. Почему? Потому что лобби заемщиков очень-очень сильное», — прокомментировал он в разговоре с «Лентой.ру».

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В самом ЦБ указывают, что повышение ключевой ставки Центробанка формирует тренд на доверие к действиям регулятора и фондовому рынку в целом. Как говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, если регулятор не будет обращать внимания на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а начнет, как настаивает бизнес, проводить значительно более мягкую ДКП, то «мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что снижение ставки в конца года будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что только ускорит рост цен и ослабление рубля. При этом она допустила дальнейшее ужесточение ДКП.

Тем временем крупнейшие российские банки начали увеличивать ставки по вкладам. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, выросла в первой декаде декабря до 22,08 процента.

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