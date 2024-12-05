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13:38, 5 декабря 2024Экономика

Центробанк объяснил рост ключевой ставки потребностью в доверии

Зампред ЦБ Чистюхин объяснил рост ставки необходимостью повысить доверие рынка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Повышение ключевой ставки Центробанка формирует тренд на доверие к действиям регулятора и фондовому рынку в целом. Такое объяснение выбору денежно кредитной политики (ДКП) на инвестиционном форуме «Россия зовет!» дал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

По его словам, если регулятор не будет обращать внимания на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а начнет, как настаивает бизнес, проводить значительно более мягкую ДКП, то «мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра».

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина также отмечала, что снижение ставки в конца года будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что только ускорит рост цен и ослабление рубля. При этом она допустила дальнейшее ужесточение ДКП.

По оценкам аналитиков, по итогам заседания совета директоров ЦБ 20 декабря ставка увеличится до нового рекордного уровня — 22 или 23 процента. При этом главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не исключил, что рост окажется даже больше.

Накануне Минэкономразвития сообщило о максимальной с середины лета недельной инфляции. В период с 26 ноября по 2 декабря она достигла 0,5 процента, что в полтора раза больше, чем на прошлой неделе. В годовом выражении рост цен превысил девять процентов.

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