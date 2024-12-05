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10:33, 5 декабря 2024Экономика

В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач: ЦБ поднимет ставку до 23 процентов в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам декабрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности поднимет ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов (б.п.), до 23 процентов годовых. Такой прогноз дал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова приводит ТАСС.

В конце октября руководство регулятора подняло планку на аналогичную величину на фоне усиления инфляционного давления на российскую экономику. С тех пор ситуация фактически не изменилась, что может заставить совет директоров ЦБ пойти на очередное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Клепач не стал исключать сценария, при котором руководство Банка России повысит ставку более чем на 200 б.п. Однако в настоящее время, более реалистичным выглядит вариант с поднятием планки до 23 процентов. «Ожидаю, что ее повысят. Думаю, пока, скорее, на два процентных пункта», — резюмировал главный экономист ВЭБ.РФ.

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Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря 2024 года. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал аналогичный прогноз, что и Клепач. Согласно его ожиданиям, регулятор поднимет планку до 23 процентов и продержит ее на этом уровне весь следующий год.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что руководство Банка России точно не решится на понижение ставки на декабрьском заседании. При этом она не стала исключать возможности очередного повышения планки. Переход к ослаблению ДКП при нынешних макроэкономических реалиях она сравнила с капитуляцией регулятора перед инфляцией.

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