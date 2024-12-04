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14:41, 4 декабря 2024Экономика

Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

Зампред ВТБ Пьянов: ЦБ поднимет ставку до 23 % и продержит ее весь 2025 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

На предстоящем 20 декабря заседании совета директоров Центробанк повысит ключевую ставку до 23 процентов, а дальше не будет снижать ее в течение всего 2025 года. Такой прогноз по денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора в интервью «России 24» дал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

Перед этим глава ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» не подтвердила, что ставка в декабре обязательно вырастет, но заверила, что снижения не будет точно. По ее словам, такие действия были бы восприняты как капитуляция регулятора.

При этом она вновь повторила, что стабильное развитие экономики при высокой инфляции невозможно, а сам по себе рост цен не остановится. Предсказание первого зампреда ВТБ по поводу 2025 года может быть связано с тем, что Набиуллина отвела на «тормозной путь» возвращения инфляции к цели весь следующий и часть 2026 года.

3 декабря Пьянов разместил на сайте РБК колонку с «письмом Деду Морозу и Снегурочке», под которыми подразумевались Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов. В том числе он попросил Центробанк подумать о валютных интервенциях, так как высокая волатильность рубля усугубляет проблему инфляции, а значит, давит на ключевую ставку и, соответственно, российский бизнес.

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