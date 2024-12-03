В банке ВТБ попросили Снегурочку о валютных интервенциях

Зампред ВТБ Пьянов написал для Минфина и ЦБ «письмо Деду Морозу и Снегурочке»

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК обратился обратился к руководству Минфина и Центробанка в формате «письма Деду Морозу и Снегурочке».

Под сказочными персонажами он подразумевал глав ведомств Антона Силуанова и Эльвиру Набиуллину, к ним у Пьянова, который назвал себя «мальчиком из синей группу детского сада», нашлось пять пожеланий.

Одним из них стало предложение увеличить валютные интервенции для стабилизации курса рубля, потому что всего за пару месяцев он упал от 90 до 107 рублей за доллар, то есть на 20 процентов. Пьянов указал, что из-за такой волатильности в стране продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а они сами по себе способствуют росту цен.

По его словам, все ожидают, что регулятор для борьбы с инфляцией снова повысит ключевую ставку, которая и так достигла рекордных 21 процента, но тогда «экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться».

«Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — предложил Пьянов.

Также он попросил у Набиуллиной подробностей того, как Центробанк намерен двигаться к цели по инфляции в четыре процента с учетом рисков рецессии в экономике. Зампред ВТБ заметил, что регулятор ждал инфляцию в четыре процента уже в этом году, но конечный результат окажется в два раза выше. Если ситуация повторится в 2025-м, то стремление к нереалистичной цели может обернуться переохлаждением экономики и ростом безработица. На этом фоне было бы лучше отодвинуть горизонт снижения инфляции до желаемой величины.

Отдельно Пьянов намекнул, что Банку России не хватает ресурсов департаменту банковского регулирования, так как от появления идеи до ее реализации проходит слишком много времени. Поэтому существующая практика слабо отражает экономические реалии, но если решать вопросы быстрее, то «банковский детский сад» вздохнет с облегчением.

У Силуанова зампред ВТБ попросил включить в бюджетное правило, не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы бюджета. По его словам, «было бы здорово откладывать часть «сладостей» на будущее», потому что иначе резкий рост расходов ведет к инфляции.

Кроме того, Пьянов хотел бы получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проекта высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург (ВСМ) уже в первом квартале этого года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил Набиуллину с главой британского правительства Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».