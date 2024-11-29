В России начали готовиться к росту ключевой ставки до 25 процентов

РБК: ключевая ставка в России может вырасти до 25 процентов уже в декабре

Резкое снижение курса рубля и ускорившаяся инфляция могут заставить Банк России повысить ключевую ставку до 25 процентов уже на декабрьском заседании совета директоров. Об этом говорят эксперты, опрошенные РБК.

Курс доллара от Центробанка на пятницу, 29 ноября, достиг 109,58 рубля, при этом неделей ранее он находился на уровне 100,68 рубля. Недельная инфляция, данные по которой опубликованы в среду, составила 0,36 процента, что стало максимумом за годы для этого периода. В годовом выражении рост цен ускорился до 8,78 процента.

Как отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, к росту ставки до 23 процентов аналитики готовились в случае, если по итогам года инфляция подойдет к уровню 8,5 процента. Но теперь траектория начала складываться на уровне десяти процентов, и это требует от регулятора значительно более жесткого подхода.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин подчеркнул, что инфляционные тенденции выглядят очень негативными, а ослабление рубля только усиливает их.

В свою очередь, директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг предположил, что ЦБ решит действовать осторожнее, хотя ставка в 25 процентов возможна. По его мнению, замедление кредитования заставит регулятор сначала поднять ставку до 22 процентов, а в первом квартале — до 23 процентов. При этом эксперт ожидает, что в среднем в 2025 году ставка составит 22 процента.

Относительно сроков снижения ставки Орлова заметила, что определять ее движение будет динамика инфляции, а до лета она вряд ли упадет ниже 9-10 процентов. Так что думать о снижении можно только весной.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин ожидает в декабре повышение ставки до 23 процентов, а в следующем году — ее снижение до 13 процентов. Однако в его прогнозе российская экономика скатится в рецессию, что и заставит Центробанк активно снижать стоимость заимствований.

Что касается курса рубля, то эксперты ожидают уровень от 95 до 110 рублей, отмечая, что в этом отношении существует слишком большая неопределенность. Санкции и стоимость нефти могут качнуть российскую валюту в любую сторону.

Ранее старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк предположила, что меры, предпринятые властями год назад для стабилизации рубля, в этом году не помогут. Принудительная продажа валютной выручки, увеличившая предложение на рынке, в текущих условиях невозможна из-за сложности с репатриацией, а не с желанием экспортеров.