Колебания курса рубля связали с адаптацией к новым санкциям

Аналитик Ващелюк объяснила снижение курса рубля инфраструктурными проблемами

Динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации к новым санкциям, а в контексте борьбы с инфляцией, которую продолжает вести Центробанк, быстрые стабилизация и снижение валютного курса, вероятно, станут одним из его приоритетов, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Ранее специалист, как и другие эксперты, связывала ослабление рубля со снижением поступления иностранной валюты, на фоне которого на рынке возникла волатильность. Она отметила, что сыграть свою роль в нынешнем резком снижении рубля мог также «новостной фон, поддерживающий девальвационные ожидания» и рост спроса на доллары и евро.

Отметив, что восстановление притока иностранной валюты необходимо для поддержания импорта, и ЦБ уже начал предпринимать шаги для смягчения ситуации, Ващелюк предположила, что повышение нормативов возврата валютной выручки «в этот раз, скорее всего, не поможет», поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.

На фоне этого «у власти остаются меры по валютному контролю, интервенции на валютном рынке, договоренности с экспортерами, развитию инфраструктуры для международных расчетов», резюмировала аналитик. По ее словам, в связи с тем, что ослабление рубля во многом обусловлено не фундаментальными, а инфраструктурными проблемами, в ближайшие месяцы возврат к уровням около 100 рублей за доллар вполне возможен, но в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».

Банк России 28 ноября снова резко поднял официальные курсы ключевых западных валют, установив их на уровне 109,58 рубля за доллар и 116,14 рубля за евро. При этом рубль отыграл на форексе часть произошедшего падения и после вчерашних 114,5 рубля за доллар приблизился к 108 рублям за единицу американской валюты.