Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 28 ноября 2024Экономика

Колебания курса рубля связали с адаптацией к новым санкциям

Аналитик Ващелюк объяснила снижение курса рубля инфраструктурными проблемами
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации к новым санкциям, а в контексте борьбы с инфляцией, которую продолжает вести Центробанк, быстрые стабилизация и снижение валютного курса, вероятно, станут одним из его приоритетов, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Ранее специалист, как и другие эксперты, связывала ослабление рубля со снижением поступления иностранной валюты, на фоне которого на рынке возникла волатильность. Она отметила, что сыграть свою роль в нынешнем резком снижении рубля мог также «новостной фон, поддерживающий девальвационные ожидания» и рост спроса на доллары и евро.

Отметив, что восстановление притока иностранной валюты необходимо для поддержания импорта, и ЦБ уже начал предпринимать шаги для смягчения ситуации, Ващелюк предположила, что повышение нормативов возврата валютной выручки «в этот раз, скорее всего, не поможет», поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.

На фоне этого «у власти остаются меры по валютному контролю, интервенции на валютном рынке, договоренности с экспортерами, развитию инфраструктуры для международных расчетов», резюмировала аналитик. По ее словам, в связи с тем, что ослабление рубля во многом обусловлено не фундаментальными, а инфраструктурными проблемами, в ближайшие месяцы возврат к уровням около 100 рублей за доллар вполне возможен, но в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».

Банк России 28 ноября снова резко поднял официальные курсы ключевых западных валют, установив их на уровне 109,58 рубля за доллар и 116,14 рубля за евро. При этом рубль отыграл на форексе часть произошедшего падения и после вчерашних 114,5 рубля за доллар приблизился к 108 рублям за единицу американской валюты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?

      Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

      Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

      Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

      Создана наноструктура для захвата вирусов

      Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

      Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

      Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

      Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше