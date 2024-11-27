Песков в связи с динамикой курса доллара напомнил о выплате зарплат в рублях

Песков в связи с вопросом о курсе доллара напомнил о зарплатах россиян в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что рост курса доллара не отразится на россиянах, потому что они получают зарплату в рублях. Об этом сообщает Shot со ссылкой на фрагмент беседы официального представителя Кремля с корреспондентом Александром Юнашевым.

«Вы зарплату в какой валюте получаете?» — спросил Песков журналиста. Также он отметил, что у РФ «львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге».

Курс рубля 27 ноября резко снижается к ведущим мировым валютам. На форексе доллар поднимался выше 114 рублей, а евро — 120 рублей, юань в ходе торгов на Мосбирже превышал 15 рублей.

Центробанк снова резко поднял официальные курсы иностранных валют, установленные на 28 ноября. Доллар вырос до 108,01 рубля, евро — до 113,09 рубля, юань — до 14,84 рубля. Регулятор также начал осуществлять шаги по спасению курса нацвалюты. В частности, в среду было объявлено о решении не осуществлять закупки иностранной валюты на российском рынке до конца 2024 года.

По словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, на значительное ослабление рубля оказали влияние геополитика и введенные американцами новые ограничения против российских банков. «Санкции США против отдельных участников финансового сектора РФ, объявленные на прошлой неделе, могут привести к временным проблемам с расчетами по внешнеторговым операциям, дисбалансам и волатильности на валютном рынке», — указала она в комментарии, поступившем в «Ленту.ру».