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16:19, 27 ноября 2024Экономика

Курс юаня поднялся выше 15 рублей

Курс юаня на Мосбирже вырос до 15,13 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ходе продолжающегося 27 ноября значительного ослабления российской валюты курс юаня впервые с конца марта 2022 года поднялся на Мосбирже выше 15 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость юаня достигла 15,13 рубля. Отметку в 14 рублей он прошел в пятницу, 22 ноября, а больше 14,5 стал стоить накануне.

Значительно снижается и курс рубля к другим ведущим мировым валютам. Доллар на форексе растет в рамках одного дня на 8,5 процентов, до 114,5 рубля, евро прибавляет около 9 процентов, до 120,6 рубля.

Указанные котировки значительно превосходят официальные курсы, установленные накануне Банком России — 105,06 рубля за доллар, 110,49 рубля за евро и 14,44 рубля за юань.

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