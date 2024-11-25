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11:15, 25 ноября 2024Экономика

Курс юаня к рублю значительно превысил официальный

Курс юаня 25 ноября поднялся выше 14,3 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Bobby Yip / Reuters

Курс юаня к рублю на торгах в понедельник значительно превысил официальный курс, установленный Центробанком 22 ноября, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость единицы китайской валюты на Мосбирже достигала 14,21 рубля, на форексе — 14,34 рубля. Юань поднялся на биржевых торгах выше 14 рублей еще в пятницу, но курс Банка России на выходные составил в итоге 13,94 рубля.

Рубль и долларовый индекс Мосбиржи (РТС) завершили прошлую неделю на минимумах с марта 2022 года (официальный курс 102,58 рубля за доллар). По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, ослабление курса нацвалюты приводит к разгону инфляции, снижая таким образом эффективность жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

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