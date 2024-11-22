Курс доллара к рублю взлетел до максимума с марта 2022 года

Банк России поднял курс доллара до максимальных с марта 2022 года 102,58 рубля

Официальный курс доллара Банка России на 25 ноября достиг 102,58 рубля, что стало максимумом с конца марта 2022 года. Информация опубликована на сайте регулятора.

За сутки доллар подорожал почти на два рубля. Курс евро вырос почти на 1,5 рубля, до 107,43 рубля, что также рекордная с марта 2022 года величина, а курс юаня — до 13,94 рубля.

Основным поводом для столь резкого взлета основных валют стал новый пакет санкций США, о котором стало известно накануне. Под них попало много российских банков, чьи действия ранее серьезно не ограничивали, а самой громкой новостью стало включение в реестр Газпромбанка. Через него с весны 2022 года проходили все европейские платежи за газ.

Моментальной остановкой платежей новые санкции не грозят, однако в потенциале могут сократить поступление валюты за поставленный газ на российский рынок, что будет способствовать ее дефициту.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган предупредил, что санкции против Газпромбанка могут стать «черным лебедем» для рубля, то есть заметно усилить все остальные играющие против него факторы. Он не исключил укрепления доллара до уровня 105 рублей.