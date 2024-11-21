США ввели санкции против заместителей Набиуллиной

Под санкции США попали около 100 граждан и организаций РФ, включая Газпромбанк

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций. Как следует из опубликованного в четверг документа американского ведомства, под ограничения также попали первые зампреды Центробанка РФ Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, и руководители департаментов регулятора Алла Бакина и Елизавета Данилова.

Власти США уточнили, что в целом под сегодняшние санкции попали более 50 российских банков с международными связями, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников из страны.

Также OFAC (департамент Минфина по контролю за иностранными активами) заявил о выпуске предупреждения, описывающего санкционные риски, связанные с Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которую, как отмечается в сообщении, «используют для уклонения от санкций».

В июне этот российский аналог SWIFT был включен в очередной пакет ограничений, введенных ЕС против РФ — европейским банкам запретили использовать СПФС за пределами России. По состоянию на январь запущенная в 2014 году СПФС работала с 20 странами, включая банки из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.