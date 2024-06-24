В ЕС заявили об ограничениях для банков и криптовалютных сервисов из России

Новые санкции ЕС затронули российские криптовалютные сервисы

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза включает запрет на операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению трансакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса, следует из заявления Еврокомиссии.

«Сегодняшний пакет значительно усиливает наши финансовые санкции, вводя запрет для европейских банков за пределами России на использование системы обмена финансовыми сообщениями, которая является российским аналогом SWIFT», — указали в ЕК.

О том, что санкции затронут СПФС, запущенную российским Центробанком в 2014 году, ранее писал Bloomberg. Также на то, что РФ в последнее время все чаще прибегает для обхода санкций к альтернативным платежным механизмам, включая криптовалютные токены, сетовали в Минфине США. Замглавы ведомства Адевале Адейемо отмечал, что на этом фоне необходимо ввести ограничения против поставщиков цифровых активов.

В 14-й пакет европейских санкций против России в том числе вошли 116 физических и юридических лиц из России. Помимо этого они коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. О том, что такая мера будет принята также говорили еще в мае.