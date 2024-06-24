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13:07, 24 июня 2024Экономика

Аналитики назвали самую серьезную санкцию 14-го пакета

«Ведомости»: запрет на перевалку СПГ в портах ЕС обернется новыми издержками

Фото: Murad Sezer / AP

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в портах Европейского союза — это самая серьезная рестрикция из 14-го пакета санкций. Такой ее назвали аналитики, опрошенные «Ведомостями».

По словам заместителя директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в 2023 году на рынок Евросоюза пришлось 46 процентов от общего объема заграничных поставок российского СПГ. Для предприятий в Ленинградской области и «Ямал СПГ» эта доля доходит до 67 процентов. За первые пять месяцев 2024 года на ЕС с учетом перевалки пришлось 53,5 процента всех отгрузок СПГ из России, в том числе 82,5 процента всех поставок «Ямал-СПГ». В 2023 году перевалка СПГ из России в портах ЕС приблизилась к 1,7 миллиона тонн.

Тем не менее Белогорьев убежден, что Россия сможет продать все объемы СПГ и новые санкции ЕС почти не повлияют на работу «Ямал СПГ». Однако они могут обернуться «дополнительными издержками».

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что полный запрет на импорт российского СПГ в Европу оказался бы куда болезненнее. Но это бы спровоцировало резкий рост цен на газ. Перевалку же можно осуществлять «борт в борт» (STS), то есть напрямую с одного танкера на другой. Например, в акватории Мурманской области.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что санкции против российских СПГ-проектов могут поставить под вопрос долгосрочные контракты с импортерами в Швеции и Финляндии. Если эти соглашения аннулируют, то российские поставщики могут обратиться в международные арбитражные суды.

Сейчас «Новатэк» отправляет СПГ с проекта «Ямал СПГ» в порты Европы. Там топливо перегружают на обычные газовозы, которые доставляют его на азиатские рынки. Такая схема дает возможность танкерам активнее транспортировать сжиженный газ из арктического порта.

По словам представителя Еврокомиссии (ЕК) Тима Макфи, в 2023 году Россия вывезла через порты ЕС 4-6 миллиардов кубометров СПГ. Конечными потребителями топлива оказались страны, не входящие в состав ЕС. Макфи не сообщил, сколько стоили эти объемы, сославшись на конфиденциальность контрактов.

Известно, что 14-й пакет санкций предусматривает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. Страны союза смогут приобретать топливо, но не реэкспортировать его. Санкции введены против 27 судов «теневого флота», транспортирующего российские углеводороды.

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      Кирилл Луцюк
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